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Mide un metro con 30 centímetros en su parte más ancha y apenas 63 centímetros en su zona más angosta. Ahora está en la búsqueda del récord Guinness de 2026 y ya es llamativa para los turistas, la casa más angosta de Perú está al norte de Lima en el distrito de Aucallama.

Esta tiene dos pisos, cuenta con todos los componentes de una casa como lo es dormitorio, baño, cocina, comedor, estudio y hasta lavandero. La casa está bien hecha, no tiene detalles y puedes vivir y circular dentro de ella cómodamente.

Fabio Moreno diseñó la misma con un techo a dos aguas, el mismo dijo que lo que importa es la felicidad e ingenio como organización. La misma tiene sus ventanas, baño y es cómoda según la opinión de las personas.

Casa más angosta de Perú busca récord Guinness

El alcalde del distrito de Aucallama inauguró la casa frente a la Plaza Principal en compañía de muchas personas que entraron para conocer la misma. Ahora hicieron el planteamiento a Guinness Récords con el fin de que pueda optar como la vivienda más angosta.

La misma ha sido en las últimas semanas la casa más visitada, un atractivo turístico con visitas guiadas cada fin de semana. “En otros países existen construcciones similares, pero esta podría quedarse con el récord mundial”, dice Postmediaok.

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