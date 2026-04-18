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Llama la atención que la mayoría de los perros callejeros tengan el mismo color, todos son caramelo. Los cuales ahora todos reciben el cariño de los habitantes de la cuadra, los alimentan y cuidan.

Estos perros suelen ser de color caramelo debido a la mezcla genética descontrolada, donde los genes dominantes para tonos amarillentos, dorados y cafés claros. Los cuales se imponen tras varias generaciones.

Este color también funciona como camuflaje natural con el entorno urbano, mejorando su supervivencia. En su mayoría tienen o son marrones o conocidos por ser «vaquitas», es decir blancos con pintas negras.

Perros callejeros

Dominancia Genética: Al no haber selección de raza, los cruces aleatorios favorecen los colores cálidos, que son dominantes en los perros mestizos.

Selección Natural: Los perros de color caramelo (miel, beige o dorado) tienden a pasar desapercibidos en calles y zonas rurales, lo que les ayuda a sobrevivir.

Evolución: El tono caramelo es el resultado de la mezcla de razas con pelaje claro y oscuro que se repiten con el tiempo.

Adaptación: Más que una raza, es un símbolo de resiliencia y mezcla, conocido en algunos lugares como «vira-lata caramelo».

En resumen, no es casualidad, es una mezcla de genética dominante y adaptación ambiental que hace a este tono muy común en perros sin hogar.

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