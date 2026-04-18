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En la historia de nuestra ciudad encuentras personajes pintorescos que marcaron una época. Época que a las personas les gusta mucho recordar. Por ejemplo el creador de las llamadas arepas voladoras de Valencia y las empanadas operadas.

Juan “Eléctrico” Morales, fue el creador de esas exquisiteces, las arepas tuvieron renombre en nuestra ciudad. Morales, apunta la cuenta de Valencia de Antaño nació en Guacara. Un 24 de junio de 1920, y nos imaginamos que por ser el día de San Juan le pusieron ese nombre.

Este fue el dueño del recordado Bar Royal el cual estaba ubicado en el cruce de Libertad con Díaz Moreno en el amado centro valenciano. Allí estuvo primero y luego el bar lo mudaron a la calle Soublette al frente de la Casa de Los Celis.

A Juan le colocaron ese apodo de “eléctrico” por los movimientos rápidos que lo caracterizaban. Una persona jocosa, divertida, tanto así que es uno de los personajes más recordados.

Arepas voladoras de Valencia y las empanadas operadas

Tenías que tener vista y reflejos de “Salvador Pérez”, es decir tenías que ser un buen receptor ya que Don Juan mandaba aquellas arepas volando. Le pedías la arepa y te sentabas… allí tal como si sonara un redoble de tambores envolvía la arepa con sabia maestría.

Y las mandaba a toda velocidad, todos los clientes del lugar estaban pendientes, ya que repetimos tenías que ser un buen “cátcher” para atajarla. Esto era alegría pura en ese recordado establecimiento.

Igual pasó con las empanadas operadas, las cuales disfrutábamos luego de las guardias en uno de los “periódicos” que hay en la ciudad. El método de preparación era muy famoso ya que lo hacía con un cuchillo y el relleno.

Dicho invento se considera autóctono de nuestra ciudad, el “eléctrico” falleció en el año 2012. En la parroquia urbana de San Blas, en la calle Independencia. Una persona que siempre recordamos.

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