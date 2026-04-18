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Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Bejuma atendieron este viernes 17 de abril la caída de un árbol de la especie Camoruco en el sector centro del municipio.

El ejemplar colapsó en la intersección de la calle Niquitao con la avenida Sucre, obstruyendo el tránsito vehicular y afectando parte del cableado de la zona. Tras la inspección inicial, las autoridades confirmaron que el evento no causó daños humanos. Procediendo de inmediato a las labores de fragmentación y despeje de la vía pública durante esta mañana de abril.

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Caída de árbol en el centro de Bejuma

Luego de retirar el follaje y los troncos que impedían la circulación, los funcionarios aseguraron el perímetro para permitir las labores de reparación del tendido eléctrico. La red de energía que resultó comprometida por el peso de las ramas.

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