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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del Decreto N° 5.314, mediante el cual se establece el Estado de Emergencia Económica en el territorio nacional.

Según la sentencia N° 0515 de la Sala Constitucional, la medida dictada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ajusta a las normas establecidas en la Carta Magna. Este instrumento, que entró en vigor recientemente, representa el cuarto decreto de esta naturaleza desde abril de 2025. Buscando atender coyunturas extraordinarias en los sectores financiero y productivo.

TSJ Decreto de Emergencia Económica

Con la ratificación del máximo tribunal, el Ejecutivo nacional mantiene la potestad para ejecutar regulaciones económicas y ajustes fiscales durante un lapso prorrogable de dos meses.

La sentencia ordena la publicación oficial del fallo para garantizar su vigencia y aplicación inmediata por parte de los organismos correspondientes. Esta decisión jurídica proporciona el marco legal necesario para la implementación de políticas de emergencia en materia de ingresos y control de divisas.

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