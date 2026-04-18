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Un vehículo particular tipo camioneta volcó la mañana de este sábado 18 de abril en la variante Naguanagua-Guacara, específicamente en el tramo correspondiente a Yagua.

El incidente vial fue atendido por efectivos de la policía estadal y personal de Invialca. Quienes coordinaron el uso de grúas para retirar la unidad siniestrada. Debido a las labores de auxilio y limpieza de la capa asfáltica, el flujo de vehículos se vio interrumpido momentáneamente, generando retención en el sentido hacia Guacara.

Vuelco de camioneta en la variante Yagua

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre el estado de salud de los ocupantes del vehículo ni las causas que provocaron el vuelco. Tras el retiro de la unidad afectada, las autoridades procedieron a restablecer la circulación.

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