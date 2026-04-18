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El segundo fin de semana del festival Coachella 2026 alcanzó su punto máximo este viernes cuando Madonna se unió a Sabrina Carpenter en el escenario principal.

Tras la interpretación del tema Fall In Love por parte de Carpenter, la mítica artista emergió desde un ascensor para recrear la estética de su himno Vogue. Esta colaboración no solo marcó un hito generacional, sino que confirmó los rumores sobre la participación de la joven cantante en el próximo proyecto discográfico de la nativa de Michigan.

Madonna y Sabrina Carpenter en Coachella

La presentación coincidió con el vigésimo aniversario del debut de Madonna en el festival de Indio, California, ocurrido en abril de 2006. Aprovechando la plataforma, la Reina del Pop anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Confessions on a Dance Floor II, programado para el próximo 3 de julio.

Con una puesta en escena que fusionó las coreografías clásicas de los años 90 con la energía actual de Carpenter, el show se posicionó como el evento más mediático de la jornada.

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