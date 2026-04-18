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Un hombre identificado como Ricardo Manuel Carta Martínez alias «Pepeto» fue abatido tras sostener un intercambio de disparos con funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, en el municipio Puerto Cabello.

El hecho ocurrió en el sector Los Lanceros, donde comisiones policiales realizaban investigaciones para identificar a integrantes de grupos delictivos de la zona. Según el reporte oficial, el sujeto habría accionado un arma de fuego contra los uniformados al notar su presencia. El sujeto resultó herido y falleció posteriormente tras su ingreso a un centro asistencial cercano.

Abatido «PEPETO» en Puerto Cabello

Carta Martínez, conocido bajo el alias de «Pepeto», presentaba una solicitud vigente por el delito de robo y registros policiales previos por posesión de estupefacientes, uso indebido de arma de fuego y aprovechamiento.

En el lugar del incidente, los efectivos recolectaron un revólver calibre .38mm como evidencia principal del caso. El procedimiento fue notificado al Ministerio Público.

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