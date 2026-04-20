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Fue uno de los personajes que marcó el humor latinoamericano, desde los 16 años quería ser militar y pasó por ser torero, boxeador y cartero. Nació el 12 de agosto de 1911 y murió un día como hoy en 1993, hoy se cumplen 33 años del adiós de Mario Moreno “Cantinflas”.

Mario ya a los 19 años se había fijado en los personajes del centro mexicano, y lo transformó en “Cantinflas”. Empezó en las carpas de circo mexicano las cuales eran muy llamativas en la capital azteca.

Un personaje de una camiseta blanca, pantalones cortos, un sombrero pequeño además de cargar una media roja y otra verde. Además de ese hablar y hablar el cual pocos entendían. Todo eso lo llevó a ser un personaje.

Mario surgió en una industria donde se necesitaba de buen humor, donde estudio cada personaje y lo llevó a una película. En sus películas fue bombero, policía, maestro, doctor, sacerdote y hasta barrendero.

33 años del adiós de Mario Moreno “Cantinflas”

Mario luchó por los artistas de México, donde creó el sindicato de trabajadores de la industria del cine y la televisión. Donde se le dio atención a los que participaban en televisión como en la radio. Muchas de sus ideas siguen vigentes en la industria del entretenimiento mexicano.

Cantinflas visitó Venezuela, Valencia, y hasta vivió un tiempo en Caracas. Llegó a ser un cómico tan grande y original que el mismo Charles Chaplin dijo que era uno de los mejores. Su salud estaba deteriorada a finales de los 80.

Sus apariciones fueron pocas, hasta que aquel 20 de abril de 1993 se conoció de su deceso. El continente americano despedía a uno de los mejores cómicos. Uno de los que inspiró a los comediantes de aquellos años.

Hoy se cumplen 33 años de aquel día, Mario fue despedido en su ciudad natal, la cual lo vio nacer, crecer y triunfar. Su sepelio fue uno de los más sentidos de México y sigue siendo uno de los mejores personajes del cine.

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