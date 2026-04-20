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Boxeo venezolano sumó cuatro doradas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

By Redacción Noticias24Carabobo
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La delegación venezolana de boxeo vivió una jornada dorada este sábado 18 de abril, luego de que cuatro pugilistas nacionales se consagraran campeones en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, reafirmando el buen momento de esta disciplina en el país.

En la rama masculina, Luis Indriago (80 kg) se impuso con autoridad para subir a lo más alto del podio y asegurar la primera medalla de oro del día para Venezuela.

El dominio continuó en el cuadro femenino, donde Grenyelis García (51 kg), Eudaliz Rodríguez (54 kg) y Bennielis Pérez (70 kg) firmaron actuaciones contundentes que les permitieron colgarse la presea dorada en sus respectivas categorías.

Con estos resultados, el boxeo venezolano cerró una jornada perfecta y fortaleció su posición dentro del medallero general.

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