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La gimnasia artística de Venezuela alcanzó un hito este viernes 17 de abril con el oro de Mía Garcés en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

La atleta, de apenas 13 años de edad, obtuvo la medalla de oro en la modalidad de All Around femenino. Tras completar una rutina de alta complejidad técnica que le permitió superar a sus competidoras de la región. Este triunfo consolida a Garcés como una figura emergente de la disciplina. Además, su victoria otorga al país la séptima presea dorada en el medallero general.

Venezuela con oro en Gimnasia Artística

La victoria de la joven promesa fue celebrada por el cuerpo técnico y la delegación nacional. Quienes destacaron el nivel de ejecución mostrado en los diferentes aparatos.

Este resultado posiciona a Venezuela en los puestos de vanguardia de la gimnasia continental y sirve de impulso para el resto de los competidores que continúan en acción durante este fin de semana. Tras la premiación oficial realizada ayer 17 de abril, la delegación se prepara para las siguientes pruebas individuales. Manteniendo la expectativa sobre el desempeño de las nuevas generaciones de atletas.

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