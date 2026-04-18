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Detenido un hombre con 152 dosis de presunta droga en la parroquia Miguel Peña

By Lubin Molero
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Detenido con Marihuana en Miguel Peña
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un ciudadano en el Miguel Peña, al sur de Valencia, fue detenido por funcionarios de la Policía de Carabobo, al portar con 152 dosis de presunta Marihuana.

Durante patrullaje preventivo en el sector Pedro Herrera efectivos de la Brigada Motorizada interceptaron al sujeto para una inspección de rutina. Hallando dentro de un bolso morado un total de 152 envoltorios de presunta marihuana.

El cargamento arrojó un peso aproximado de 158 gramos, lo que motivó el traslado inmediato del sospechoso al comando policial durante esta jornada de abril.

Detenido con Marihuana en Miguel Peña

Además de la sustancia incautada, los oficiales retuvieron una motocicleta y un teléfono celular que serán sometidos a experticias como parte de la investigación. El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía 12 del Ministerio Público. Organismo encargado de procesar los delitos relacionados con estupefacientes en la entidad.

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