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El segunda base venezolano Luis Arráez ha tomado el protagonismo ofensivo de los Gigantes de San Francisco en las primeras semanas de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Con 29 años, el oriundo de San Felipe lidera a su equipo en hits conectados con un total de 23. Además, mantiene un promedio al bate de .319, cifras que ratifican su rol como pieza fundamental en la parte alta de la alineación. Su capacidad para realizar contacto constante ha permitido a la franquicia de la Bahía establecer un ritmo ofensivo más sólido durante este arranque de campaña.

Luis Arráez en los Gigantes de San Francisco

A pesar de no ser un bateador de poder, la precisión de Arráez para encontrar espacios en la defensa rival se mantiene como su principal fortaleza en el plato. La disciplina mostrada en cada turno ha servido de referencia para el resto del roster de San Francisco. Buscando estabilidad en su producción de carreras para competir en la división.

Si mantiene este ritmo y su salud física, el criollo peleará firmemente por un nuevo liderato de bateo. Su proyección actual lo coloca entre los favoritos de la Gran Carpa.

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