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En un ambiente cargado de emoción y mucha creatividad, la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, acompañó el desfile de trajes elaborados con material reutilizable “Ecotalento: Creatividad e Inclusión en Cada Paso”, en los espacios del Centro de Atención Integral para niños y Niñas con Discapacidad Carabobo Te Quiero (CAI Carabobo), con la presencia de más de 300 personas como padres, representantes y público en general.

La Primera Dama señaló que los niños y niñas confeccionaron sus trajes de la mano con sus padres y en alianza con el programa Carabobo Sostenible, lo que refleja una labor didáctica que incluye a todo el núcleo familiar.

“Estamos felices porque cada día me siento más orgullosa del trabajo tan hermoso que estamos haciendo aquí en nuestro estado, y esta actividad es una muestra de ello, talento, creatividad e inclusión a cada paso, un desfile cargado de amor, entusiasmo e inclusión”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo articulado por parte de las diferentes instituciones del Estado en brindar este tipo de herramientas didácticas para la juventud neurodivergente, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“Gracias a todos los padres y representantes, a todas las maestras y a toda la gente maravillosa que demostró que ser diferente no es un problema, es mayormente una cosa buena, porque vimos la demostración de la inclusión, de la creatividad de cada uno de estos niños”, comentó.

Por su parte, Victoria Castañeda, presidenta del CAI Carabobo, explicó que este evento es propicio para visibilizar y reconocer el talento y las capacidades de los “Héroes con Condición”.

“Nos sentimos emocionados que nuestros niños y niñas puedan presentar sus trajes en conjunto con sus representantes y sus compañeros, y con esto estamos reconociendo el talento, las capacidades y las habilidades que cada uno tiene, y eso hay que aplaudirlo“, dijo.

Este evento contó con la presencia de diversas autoridades regionales, como la Autoridad Única de Educación en la región, Xiomara Luna, el Secretario de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social, Germán Otero, la Directora Ejecutiva de Fundaniño, Morella Saavedra, entre otras personalidades, quienes también disfrutaron la puesta en escena de la Escuela de Música CAI Carabobo, bajo la dirección de Rebeca Rodríguez.

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