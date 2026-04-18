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328 migrantes venezolanos, entre ellos 17 niños, retornaron al país, procedentes de Estados Unidos. Este es el vuelo número 134 del Plan Vuelta a la Patria desde febrero de 2025.

«Cada pequeño que se reencuentra con su tierra es el motor más poderoso de esta tarea que juntos cumplimos», expresaron los encargados del programa en su publicación de redes sociales.

«Seguimos comprometidos con el retorno seguro y digno de los venezolanos y venezolanas», destacaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Globovisión (@globovision) Hasta la fecha, este programa del gobierno nacional, creado en 2018, ha permitido el retorno de 23 mil connacionales desde diversos destinos internacionales.

Bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, más de cinco mil ciudadanos regresaron a la nación durante sus primeros 100 días de gobierno, con el fin de integrarse nuevamente a la actividad económica y social.

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