Compartir

La tarde de este viernes 17 de abril, un trágico accidente de tránsito en la carretera que conecta a Puerto La Cruz con Cumaná dejó un saldo de tres personas fallecidas. El siniestro consistió en una colisión frontal entre un vehículo particular y una camioneta, cuyas estructuras quedaron totalmente destrozadas debido a la magnitud del impacto.

Entre las víctimas fatales han sido identificados José María Sosa, conocido afectuosamente como “Chuito”, un técnico en refrigeración que regresaba de realizar labores profesionales en la zona de Mochima. Asimismo, reportes preliminares identifican a una segunda víctima como José Alberto Sojo Rivero, de 40 años, oriundo de Caracas y de profesión electricista, quien conducía uno de los vehículos involucrados.

Aunque las autoridades se encuentran en fase de investigación, versiones extraoficiales y comentarios de usuarios en redes sociales sugieren que la imprudencia vial pudo ser el detonante. Se conoció que el tramo donde ocurrió el evento estaría habilitado temporalmente de forma unidireccional (sentido Cumaná-Anzoátegui); no obstante, el irrespeto a esta señalización por parte de conductores en contravía habría provocado el choque.

Debido al estado en que quedaron las unidades, los peritos no descartan que el exceso de velocidad fuera un factor determinante en la violencia del contacto.

Comisiones de los cuerpos de seguridad y rescate se apersonaron de inmediato en el lugar para realizar el levantamiento del accidente y el traslado de los cuerpos.

Actualmente, se llevan a cabo las experticias de rigor para determinar las responsabilidades legales y esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este lamentable suceso que enluta a la región oriental.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas