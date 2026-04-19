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Gobierno nacional coordina proyectos para el desarrollo regional en Cojedes

By Redacción Noticias24Carabobo
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Delcy Rodríguez Alberto Galíndez

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La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el Gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, con el objetivo de revisar y dar seguimiento a los planes de infraestructura, vialidad agrícola y optimización de servicios públicos en la entidad llanera.

En este encuentro, que contó con la participación de la Ministra de Finanzas, Anabel Pereira, se evaluaron los recursos y proyectos articulados a través del Consejo Federal de Gobierno, priorizando la rehabilitación de obras que impacten directamente en la calidad de vida de los cojedeños.

Esta jornada de diálogo institucional reafirma el compromiso del Estado venezolano con la Unión Nacional y la estabilidad política, económica y social del país, integrando a diversos sectores en una agenda de trabajo conjunta.

Al enfocarse en el acompañamiento técnico y financiero para la región, el Ejecutivo Nacional busca consolidar la paz territorial y fortalecer los motores productivos locales, enviando un mensaje de cooperación que trasciende las diferencias políticas en beneficio del desarrollo integral de la nación.

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SourceEl Universal
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