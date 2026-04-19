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La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el Gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, con el objetivo de revisar y dar seguimiento a los planes de infraestructura, vialidad agrícola y optimización de servicios públicos en la entidad llanera.

En este encuentro, que contó con la participación de la Ministra de Finanzas, Anabel Pereira, se evaluaron los recursos y proyectos articulados a través del Consejo Federal de Gobierno, priorizando la rehabilitación de obras que impacten directamente en la calidad de vida de los cojedeños.

Estado venezolano con la Unión Nacional y la estabilidad política, económica y social del país, integrando a diversos sectores en una agenda de trabajo conjunta. Esta jornada de diálogo institucional reafirma el compromiso del, integrando a diversos sectores en una agenda de trabajo conjunta. Al enfocarse en el acompañamiento técnico y financiero para la región, el Ejecutivo Nacional busca consolidar la paz territorial y fortalecer los motores productivos locales, enviando un mensaje de cooperación que trasciende las diferencias políticas en beneficio del desarrollo integral de la nación.

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