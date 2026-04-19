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En el marco de los operativos desplegados por la Gran Misión Cuadrantes de Paz, efectivos de la Policía Municipal de Valencia, adscritos a la Estación Policial Plaza de Toros, lograron la captura de un sujeto presuntamente dedicado al microtráfico de sustancias estupefacientes en la parroquia Santa Rosa.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector conocido como Invasión Villa de Dios. Durante las labores de patrullaje preventivo, los uniformados avistaron a un joven de 19 años cuya actitud sospechosa motivó la intervención policial.

Tras realizar la inspección corporal de rigor, los oficiales hallaron entre las pertenencias del detenido un envoltorio principal que resguardaba una importante cantidad de dosis listas para su distribución.

El balance de la incautación detalla: 48 envoltorios pequeños de papel aluminio, 06 envoltorios medianos de papel aluminio. Una porción de sustancia blanca compacta (presunto crack) con un peso aproximado de 40 gramos.

El detenido, de quien no se reveló la identidad de acuerdo a los protocolos de ley, fue trasladado al comando policial. El procedimiento quedó a la orden de la Fiscalía 12 del Ministerio Público.

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