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El Gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, anunció la optimización de los hospitales de la región en materia de equipamiento e infraestructura para la atención oportuna de la población en materia de salud.

Durante reunión extraordinaria sostenida con el sector salud de la entidad en el salón Bolívar-Chávez del Capitolio de Valencia, el mandatario regional, en compañía del Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús París Lara, señaló que este tipo de trabajos permitirán optimizar los diversos centros que integran la Red Hospitalaria de Carabobo.

«Hemos hecho esta reunión con todo nuestro personal sanitario encargado del manejo de estos hospitales para que la cotidianidad de los hospitales sea atendida en materia de infraestructura y requerimientos en servicios públicos como servicio de agua, aseo, baños, pintura, impermeabilización, y por supuesto en equipamiento. Yo creo que a pesar de las grandes dificultades, le estamos poniendo el pecho, el alma y la carne a todo este tema de la salud pública, pero que nosotros de alguna manera hemos logrado impulsarla y atenderla», expresó.

Asimismo, destacó que dentro de los recintos sanitarios incluidos en este proyecto se encuentran la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (CHET) y el Hospital Materno Infantil Doctor José María Vargas de Valencia, el Hospital Adolfo Prince Lara, el Hospital Militar Francisco Isnardi y el Hospital José Molina Sierra de Puerto Cabello, el Hospital Materno María Ibarra de Libertador, el Hospital Doctor Angel Larralde, el Hospital Oncológico Doctor Rafael González Plaza y el Hospital Miguel Pérez Carreño en Naguanagua, el Hospital Distrital de Bejuma , el Hospital Simón Bolívar de Diego Ibarra, el Centro Pediátrico Carabobo Te Quiero en Los Guayos, el Hospital Doctor Miguel Malpica de Guacara y el Hospital Tipo I de Morón en Juan José Mora.

Importantes avances en la CHET

Lacava también indicó que se han realizado importantes avances en diversas áreas de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera de Valencia (CHET), las cuales están próximas a su reinauguración, en un esfuerzo impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutado de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y la Ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez.

«Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, hemos logrado intervenir una gran cantidad de servicios en este hospital que está hermoso, así que muy pronto vamos a estar inaugurando todas las áreas recuperadas para la atención oportuna a nuestro pueblo», indicó.

A su vez, resaltó el compromiso demostrado por el personal médico, de enfermeras y directores de la Red Hospitalaria de Carabobo en brindar un servicio eficiente a todo aquel que lo requiera.

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