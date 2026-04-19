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La Vinotinto Sub-17 sella su clasificación al Mundial de Qatar 2026

By Redacción Noticias24Carabobo
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Vinotinto Sub-17 Mundial Qatar

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El fútbol venezolano vive una jornada de gloria tras la clasificación de la Vinotinto Sub-17 a la Copa del Mundo de la categoría, que se celebrará este año en Qatar.

El combinado nacional aseguró su boleto este sábado tras vencer por la mínima diferencia (1-0) a su similar de Bolivia, en el decisivo encuentro de repechaje del Sudamericano disputado en Paraguay.

El conjunto dirigido por el estratega Jhonny Ferreira saltó al campo con la determinación de hacer valer el proceso de preparación realizado en los últimos meses.

El grito de gol llegó temprano en el encuentro, cuando al minuto 34 del primer tiempo, Andy Saavedra logró batir las redes bolivianas, anotando el tanto que a la postre resultaría definitivo para alcanzar la meta mundialista.

Vinotinto Sub-17 clasifica al Mundial Qatar

Este logro ratifica el crecimiento sostenido de las categorías inferiores de Venezuela. Con este resultado, el combinado criollo alcanza hitos estadísticos memorables:
  • Tercera clasificación consecutiva: Venezuela asistirá a su tercer mundial Sub-17 de manera ininterrumpida.
  • Cuarta cita mundialista: En total, será la cuarta vez en la historia que una selección venezolana de esta categoría dispute el torneo de la FIFA.
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SourceEl Universal
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