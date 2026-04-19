El fútbol venezolano vive una jornada de gloria tras la clasificación de la Vinotinto Sub-17 a la Copa del Mundo de la categoría, que se celebrará este año en Qatar.

El combinado nacional aseguró su boleto este sábado tras vencer por la mínima diferencia (1-0) a su similar de Bolivia, en el decisivo encuentro de repechaje del Sudamericano disputado en Paraguay.

El conjunto dirigido por el estratega Jhonny Ferreira saltó al campo con la determinación de hacer valer el proceso de preparación realizado en los últimos meses.

El grito de gol llegó temprano en el encuentro, cuando al minuto 34 del primer tiempo, Andy Saavedra logró batir las redes bolivianas, anotando el tanto que a la postre resultaría definitivo para alcanzar la meta mundialista.