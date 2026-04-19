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La industria del entretenimiento en la región central del país continúa en la celebración de la Temporada de los Premios On 2026, y todo culminará en el evento más esperado del año. La gran gala de entrega de galardones, donde se conocerán a los ganadores de cada categoría el próximo 30 de abril en un imponente espectáculo bajo la dirección y producción general de Alexander “Lucho” Vivas.

En su tercera edición, ideada bajo el electrizante concepto “Urban Glam”, los premios regresan con una propuesta renovada que promete superar todas las expectativas. Manteniendo su estándar de excelencia, repiten sede en los espacios del Hesperia WTC Valencia para una noche que reunirá a lo más brillante de la escena digital, artística y creativa del país.

En esta temporada se entregarán 29 premios en categorías que van desde Podcast del Año, Comediante o Humorista, Modelo femenino y masculino, hasta TikToker On, Creador de Contenido femenino y masculino, Artista Musical, entre otras.

Embajadoras de lujo: las hermanas Bozzone

Este año, la temporada de los premios contó con las hermanas Bozzone como embajadoras, quienes lideraron con estilo fresco la conducción de la exclusiva Gala de Nominados celebrada el 25 marzo, además de capturar la energía y el glamour de las estrellas durante la Alfombra Verde junto a Nunu el Aridi.

Su energía magnética y su cercanía con el público fue clave para capturar la verdadera esencia de estos premios: frescura, talento y una conexión real con la audiencia. Además, han sido las encargadas de dar a conocer cada categoría, alentar la participación del público y mantener el suspenso hasta el último minuto.

Urban Glam ¿Qué debo usar?

En esa gala no vale cualquier look. La noche del 30 de abril exige actitud, personalidad y estilo. El concepto “Urban Glam” invita a los asistentes a romper las reglas tradicionales de la elegancia, queremos siluetas atrevidas, textiles que brillen, prendas oversized y cortes arquitectónicos. Piensa en Zendaya en la alfombra de Dune en México o en los looks de Rosalía.

La idea es sencilla pero poderosa, verte como si salieras de una pasarela en pleno corazón de la ciudad.

Toda la ceremonia central será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de ValevisiOn Channel, permitiendo que seguidores de todas las regiones sean testigos de los momentos más emocionantes, los discursos, las sorpresas y por supuesto, los ganadores.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Los Premios On se han convertido en el galardón más esperado de la ciudad y en el termómetro real de lo que se mueve, vibra y triunfa en la industria del entretenimiento digital y artístico donde se reconoce el éxito sostenido.

Si buscas tendencia, talento, espectáculo y esa chispa que solo ocurre una vez al año, el 30 de abril tienes una cita ineludible donde los shows musicales y la moda serán protagonista.

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