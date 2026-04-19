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Venezuela consolida su dominio en los IV Juegos de la Juventud este fin de semana con una actuación histórica en diversas disciplinas. La vinotinto femenina Sub-17 alcanzó la medalla de oro en los Suramericanos este sábado 18 de abril tras derrotar 2-1 a Paraguay en la final disputada en el Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada.

Con goles de Astrid Granadillo al minuto 11 y Dariana Medina al 54, las juveniles cerraron el torneo de forma invicta. Posicionando al fútbol femenino venezolano en la cima del podio.

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Vinotinto Sub-17 Oro en los Suramericanos

El éxito se extendió al cuadrilátero, donde el boxeo nacional aportó tres preseas doradas adicionales. Luis Indriago (80kg), Grenyelis García (51kg) y Bennielis Pérez (70kg). Demostraron su superioridad técnica para titularse campeones en sus respectivas divisiones.

La gimnasia artística brilló nuevamente gracias a Mía Garcés. Tras su éxito en el All Around, la atleta sumó otro oro en la viga de equilibrio con 13.250 puntos. Venezuela ratifica su potencial deportivo juvenil en la cita de Panamá.

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