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Este domingo 19 de abril, diversos sectores sociales y gubernamentales inician la «Gran Peregrinación Nacional por la Paz y el Fin del Bloqueo» en Venezuela.

La movilización, que parte en coincidencia con la conmemoración de la Proclamación de la Independencia, tiene como objetivo central demandar el cese de las medidas coercitivas internacionales que afectan la economía venezolana.

El cronograma, respaldado por la Asamblea Nacional, contempla actividades en todas las regiones del país, incluyendo el estado Guayana Esequiba, y culminará con una concentración masiva en Caracas el próximo Día del Trabajador.

Gran Peregrinación por la Paz en Venezuela

El inicio de esta jornada ocurre en un contexto de ajustes técnicos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

En abril de 2026, el organismo emitió las Licencias Generales 56 y 57, las cuales permiten la firma de contratos comerciales vinculantes en diversos sectores y facilitan la operatividad financiera con instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV).

Estas medidas buscan reducir las barreras transaccionales, mientras que la movilización nacional convocada, pretende visibilizar el impacto de las más de 930 sanciones acumuladas desde 2015.

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