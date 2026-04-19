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FANB incauta más de siete kilos de presunta marihuana en el estado Lara

By Lubin Molero
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Incautan Marihuana en el Estado Lara
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron este fin de semana 14 envoltorios de presunta marihuana en el estado Lara, con un peso total de 7,220 kilogramos.

El procedimiento fue ejecutado de manera conjunta por la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA-12) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS-12). Durante el operativo de seguridad, los funcionarios lograron la aprehensión de cuatro sujetos presuntamente vinculados al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la entidad.

Incautan Marihuana en el Estado Lara

Además del cargamento de droga, las autoridades procedieron a la retención preventiva de dos vehículos y tres equipos de telefonía móvil utilizados por los detenidos.

Los expertos analizarán los elementos para determinar posibles nexos con redes de narcóticos en la región centro-occidental.

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