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Mbappé y la promesa que le hace a los fanáticos del Real Madrid tras eliminación de la Champions

By Lubin Molero
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Mbappé hace promesa al Madrid
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Kylian Mbappé, figura ofensiva del Real Madrid, se pronunció e hizo una promesa este fin de semana tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.

Luego de caer con un marcador de 4-3 en el Allianz Arena, el atacante utilizó sus canales oficiales para expresar su decepción por no alcanzar la siguiente fase del torneo continental. En su mensaje, el francés subrayó la necesidad de realizar un análisis interno exhaustivo para corregir los errores cometidos en la eliminatoria.

 

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Mbappé hace promesa al Madrid

Pese al resultado negativo, el jugador envió un mensaje de compromiso a la fanaticada madridista. Asegurando que el club trabajará para volver a competir en los niveles más altos de Europa.

«Pero te prometo una cosa: comenzaremos a ganar de nuevo y muy pronto»

«En Madrid, el fracaso nunca ha sido una opción«, afirmó el delantero. Quien enfatizó que el equipo no se rendirá en sus objetivos domésticos restantes. Mbappé busca cerrar el capítulo europeo de la temporada y enfocar los esfuerzos del plantel en el cierre de la campaña liguera.

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