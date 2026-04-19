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Incendio en aldea costera de Malasia deja más de 9.000 personas damnificadas

By Lubin Molero
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Incendio aldea costera de Malasia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un incendio de grandes proporciones devastó este domingo 19 de abril una aldea costera en la isla de Borneo, Malasia, dejando a miles de personas sin hogar.

El fuego se originó aproximadamente a la 1:32 a.m. (hora local) en un asentamiento de viviendas sobre pilotes de madera, propagándose rápidamente debido a los fuertes vientos y la proximidad entre las estructuras. Aunque el Departamento de Bomberos desplegó unidades de inmediato, las labores de extinción se vieron dificultadas por la marea baja, lo que limitó el acceso a las fuentes de agua.

Incendio aldea costera de Malasia
Foto: Cortesía

Incendio aldea costera de Malasia

El gobierno de Malasia, encabezado por el primer ministro Anwar Ibrahim, activó protocolos de emergencia junto a las autoridades de Sabah para brindar refugio temporal y asistencia básica a las comunidades afectadas.

La zona siniestrada es habitada principalmente por grupos indígenas y personas en situación de vulnerabilidad, cuyas construcciones precarias facilitaron la expansión del fuego. Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar el origen de las llamas y evaluar el alcance total de los daños en la infraestructura.

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ViaDiario Panorama
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