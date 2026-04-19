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El festival de Coachella 2026 acaba de regalarle al mundo el momento más nostálgico y explosivo de esta edición. Durante su presentación de este fin de semana, Justin Bieber dejó a todos con la boca abierta al invitar al escenario a la súper estrella Billie Eilish para revivir el clásico ritual de «One Less Lonely Girl».

Con una química evidente, Bieber transformó el escenario principal en un viaje al pasado, cumpliendo de forma pública el sueño de infancia de la intérprete de Bad Guy ante miles de fanáticos eufóricos durante esta noche.

Justin Bieber y Billie Eilish

Lo que empezó como un tierno encuentro entre colegas se convirtió en el fenómeno viral del domingo 19 de abril, inundando plataformas como TikTok e Instagram en cuestión de segundos.

Billie Eilish, quien nunca ha ocultado su fanatismo por el canadiense desde que era una niña, no pudo ocultar su emoción mientras Bieber le cantaba el icónico tema que lo lanzó a la fama mundial.

Esta aparición sorpresa no solo selló una de las amistades más poderosas de la industria musical actual, sino que se posicionó como el hito definitivo de Coachella 2026.

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