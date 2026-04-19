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La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España publicó este domingo 19 de abril un pronunciamiento oficial en rechazo a las recientes declaraciones del cantante Carlos Baute.

En el texto, firmado por la embajadora Gladys Gutiérrez Alvarado, se califica la intervención del ciudadano como una manifestación de discurso de odio y deshumanización.

La delegación diplomática subrayó que las expresiones emitidas durante un acto público en Madrid atentan contra la identidad mestiza de la nación venezolana. Además, contravienen los valores de respeto y diversidad que fundamentan el ideario bolivariano.

Embajada Venezuela a Carlos Baute

El comunicado hace énfasis en la gravedad de las palabras dirigidas hacia una figura femenina, denunciando que estas configuran actos de misoginia y violencia política.

La misión diplomática venezolana ofreció disculpas al pueblo español y a quienes se sintieron afectados por el uso de términos estigmatizantes, reafirmando su compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos y la convivencia democrática.

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