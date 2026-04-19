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Presidenta (E) Delcy Rodríguez ofrecerá mensaje al país esta noche

By Lubin Molero
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Mensaje Delcy Rodríguez para el país
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que hoy domingo 19 de abril compartirá un mensaje con las familias del país a partir de las 7:00 p.m.

Mensaje Delcy Rodríguez para el país

Según informó a través de sus redes sociales, el pronunciamiento buscará avanzar hacia una etapa de unión nacional. Este mensaje coincide con la conmemoración histórica de la Proclamación de la Independencia de Venezuela.

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