Compartir

La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que hoy domingo 19 de abril compartirá un mensaje con las familias del país a partir de las 7:00 p.m.

Mensaje Delcy Rodríguez para el país

Según informó a través de sus redes sociales, el pronunciamiento buscará avanzar hacia una etapa de unión nacional. Este mensaje coincide con la conmemoración histórica de la Proclamación de la Independencia de Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Embajada de Venezuela en España rechaza declaraciones de Carlos Baute