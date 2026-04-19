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Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas recuperaron este domingo 19 de abril el cadáver de una mujer en las riberas del río Guaire, específicamente en el sector Macaracuay.

Los efectivos se desplazaron al sitio tras recibir el reporte de una persona que habría caído a las aguas del afluente. Al llegar al lugar, el personal paramédico realizó las maniobras de extracción y constató que la femenina, cuya identidad aún no ha sido revelada, ya se encontraba sin signos vitales al momento de la inspección.

Cadáver en el río Guaire por Macaracuay

De acuerdo con la información preliminar, la víctima aparentaba una edad cercana a los 40 años. Tras el rescate del cuerpo, las autoridades correspondientes procedieron a resguardar la zona para permitir las labores de levantamiento por parte de los organismos forenses.

Se espera que en las próximas horas se realicen las investigaciones pertinentes para determinar las causas del fallecimiento y la identidad de la mujer.

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