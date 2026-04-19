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Un violento incidente registrado durante una jornada de grabación de la serie “Sin senos sí hay paraíso” dejó tres personas fallecidas y generó consternación entre actores y personal técnico.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 18 de abril en el sector Santa Fe, en el centro de Bogotá. Según informes de la Policía Metropolitana, un hombre se acercó al lugar donde se realizaba el rodaje y, sin mediar palabras, atacó con un arma blanca a una de las personas presentes.

Las autoridades confirmaron que tres personas fallecieron a causa de las heridas, entre ellas dos víctimas y el propio atacante.

Ataque en set de grabación de «Sin senos sí hay paraíso»

El incidente se registró aproximadamente a las 3:30 p. m., cerca del Instituto Roosevelt. Mientras el equipo técnico adelantaba las grabaciones de la cuarta temporada de la serie «Sin senos sí hay paraíso», un hombre ajeno a la filmación se acercó al grupo y sin mediar palabra, atacó con un cuchillo a uno de los ciudadanos presentes.

Al observar la agresión, varios compañeros del equipo técnico salieron en defensa de la víctima, lo que derivó en una confrontación física. En medio del forcejeo por desarmarlo, el atacante logró herir de gravedad a dos personas más antes de ser neutralizado por los presentes.

A pesar del traslado de urgencia al Hospital La Samaritana, el atacante inicial y dos de sus víctimas fallecieron debido a la gravedad de las lesiones. Una cuarta persona herida permanece bajo observación en el Hospital San Ignacio con pronóstico reservado.

El evento ha generado un profundo rechazo en el sector cultural y audiovisual de Colombia. El Ministerio de las Culturas emitió un comunicado expresando su solidaridad con las familias y colegas: «La cultura se construye desde la vida, el cuidado y la paz».

Por su parte, la Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) viralizó el mensaje «Silencio en el set» en señal de duelo, destacandó que la protección de los trabajadores debe ser la prioridad absoluta en cualquier set de grabación.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar los motivos del agresor, descartando inicialmente que el móvil haya sido un intento de hurto.

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