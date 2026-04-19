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Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas, atendieron este domingo 19 de abril una emergencia en el sector La Televisora del barrio La Charneca en Caracas, donde el desprendimiento de un tanque de almacenamiento de agua provocó el colapso parcial de una vivienda. El incidente dejó un saldo de una persona fallecida y un herido.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento se originó por una falla en el soporte de un tanque con capacidad de 3.000 litros. El peso de la unidad causó la caída de la losa y las paredes de la residencia, afectando directamente a los habitantes que se encontraban en el inmueble en ese momento.

Asimismo, el Cuerpo de Bomberos de Caracas, ejecutaron maniobras de búsqueda y rescate. Durante las labores, fue localizada una mujer de aproximadamente 40 años de edad, quien falleció en el sitio tras recibir el impacto de los materiales de construcción.

Los funcionarios lograron rescatar a un hombre de 36 años que presentaba múltiples lesiones. El herido recibió atención médica inmediata en el lugar por parte de los servicios de emergencia para su estabilización y posterior traslado a un centro hospitalario.

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