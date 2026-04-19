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En perfecta fusión cívico-militar- policial y popular, autoridades civiles y militares conmemoraron con parada militar y simbólico acto de ofrenda floral, los 216 años de la Declaración de Independencia en Carabobo, en un acto celebrado en la plaza Bolívar de Tocuyito en el municipio Libertador.

El Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 45 Carabobo (ZODI Carabobo) General de División (G/D) Héctor Cadenas Daal, señaló que esta actividad rinde homenaje a los hombres y mujeres que dieron su vida en pro de la causa emancipadora que hoy en día nos hace libres y soberanos.

«Esta fecha es de júbilo para todo nuestro pueblo, porque tal día como hoy declaramos al mundo que somos libres, soberanos, y todos los que estamos aquí presentes seguimos esa lucha, porque nada ni nadie nos someterá» expresó.

Asimismo, destacó que todas las fuerzas castrenses se mantienen en pie de lucha para defender la Patria, dando cumplimiento a las instrucciones emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Óscar Orsini, alcalde del municipio Libertador, precisó que el esfuerzo conjunto entre todos los niveles de Gobierno de la mano con el pueblo organizado ha permitido la construcción de una nación soberana e independiente.

«Hace 216 años, este pueblo demostró su valentía, y nosotros inspirados en esa generación, nos mantenemos siempre unidos y fusionados con nuestro pueblo para el desarrollo de una nación fuerte», dijo.

Orsini también resaltó que el Poder Popular reclama la liberación del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores, secuestrados por tropas estadounidenses el pasado mes de enero.

«Nuestra lucha siempre prevalecerá, es por eso que seguimos exigiendo que devuelvan a nuestro Presidente Nicolás Maduro, nuestro legítimo mandatario, que ha sufrido todos los ataques que han podido hacerle, y se mantiene en resistencia, al igual que todos nosotros«, comentó.

El orador de orden fue el General de Brigada Héctor José Rodríguez Noguera, comandante en jefe de milicia de la Zodi Carabobo Nº 45. La actividad contó con la presencia de autoridades como el Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús París Lara, el presidente del Consejo Legislativo del estado Carabobo (CLEC) Alexander Suárez, el contralor del estado, Carlos Rojas, la Procuradora del estado Carabobo, Dra. Lilian Escalante y el Defensor del Pueblo delegado del estado Carabobo, Moises Rodríguez, la Secretaría de Atención y Protección a la Mujer, Igualdad y Equidad de Género del estado, Yildre Karelia Villegas, entre otros.

Durante el acto se realizó la entrega de ofrendas florales en honor al Libertador Simón Bolívar, entregadas por representantes del Gobierno de Carabobo, el poder legislativo, judicial, electoral y ciudadano a cargo del poder popular. Finalmente se presentó la agrupación “Tacón y Cuerdas”, considerada Patrimonio Cultural del municipio Libertador.

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