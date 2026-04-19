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Expertos de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) y el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) realizaron una expedición científica en el Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón. Durante la jornada, se recolectaron muestras de especies clave de algas rojas con el objetivo de evaluar su capacidad biotecnológica para el desarrollo de nuevos medicamentos.

La bióloga Laynet Puentes, investigadora del IDEA, indicó que esta jornada de muestreo está enmarcada en el proyecto titulado «Estudio del potencial farmacológico de ficobiliproteínas obtenidas a partir de macroalgas y de cianobacterias».

Tras el muestreo en campo, el equipo multidisciplinario identificó ejemplares de Gracilaria textorii, Laurencia intricata, Centroceras gasparrinii y Palisada perforata. Estas especies serán sometidas a rigurosos análisis de laboratorio para la extracción y purificación de compuestos bioactivos de alto valor científico.

El objetivo central de la investigación es caracterizar las ficobiliproteínas, pigmentos naturales presentes en estas algas que poseen propiedades críticas para la salud humana.

De acuerdo con los ensayos preliminares, estos componentes podrían ser utilizados en la formulación de nuevos productos antiinflamatorios, antioxidantes y antibacteriales. Este avance posiciona a la flora marina venezolana como un insumo estratégico para la industria farmacéutica nacional.

Con estas labores, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt) impulsa la ciencia aplicada que aprovecha de manera sustentable las riquezas naturales, reafirmando el rol de las instituciones públicas como motores de innovación al servicio del pueblo venezolano.

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