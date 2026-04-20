En un mensaje dirigido a la nación este domingo 19 de abril, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó un balance detallado de sus primeros 100 días de gestión.
La mandataria en funciones afirmó que este periodo representa el comienzo de un proceso de recuperación de la esperanza y confianza ciudadana, orientado al reencuentro de todos los sectores del país.
«Hemos dado pasos firmes. Unidos estamos abriendo el camino al reencuentro nacional, un camino desprovisto de racismo y de clasismo, un camino que encuentre la paz en sí mismo», expresó Rodríguez, subrayando que Venezuela se encuentra ante un nuevo momento histórico definido por la unidad y la paz.
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Mensaje de la presidenta (E) Delcy Rodriguez al país
- Amnistía: Más de 8.000 ciudadanos se han beneficiado de la Ley de Amnistía, medida que ha fortalecido el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
- Seguridad Ciudadana: El país registró una tasa de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, respaldada por la operatividad de más de 6.000 Cuadrantes de Paz activos en todo el territorio.
Los indicadores económicos presentados muestran una tendencia de expansión sostenida:
- PIB: Venezuela reportó un crecimiento cercano al 9%, acumulando un récord de 20 trimestres consecutivos de expansión económica.
- Financiamiento: Se han otorgado más de 70 millones de dólares en créditos, dirigidos prioritariamente a mujeres emprendedoras para dinamizar la economía local.
- Energía: PDVSA alcanzó una producción de 1.1 millones de barriles diarios, con proyecciones firmes para recuperar los niveles de producción petrolera de diciembre de 2025.
- Hemos vuelto al mercado internacional