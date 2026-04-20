En un mensaje dirigido a la nación este domingo 19 de abril, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó un balance detallado de sus primeros 100 días de gestión.

La mandataria en funciones afirmó que este periodo representa el comienzo de un proceso de recuperación de la esperanza y confianza ciudadana, orientado al reencuentro de todos los sectores del país.

«Hemos dado pasos firmes. Unidos estamos abriendo el camino al reencuentro nacional, un camino desprovisto de racismo y de clasismo, un camino que encuentre la paz en sí mismo», expresó Rodríguez, subrayando que Venezuela se encuentra ante un nuevo momento histórico definido por la unidad y la paz.