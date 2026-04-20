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La tarde de este domingo 19 de abril se registró un doble homicidio en el sur de Valencia, especificamente en el sector La Barraca, ubicado en las adyacencias de la Avenida Enrique Tejera (parroquia Santa Rosa).

De acuerdo con reportes preliminares obtenidos de manera extraoficial, la víctima fatal fue identificada como Vanessa Centeno. La mujer fue abordada por su expareja en plena vía pública, donde se originó una fuerte discusión entre ambos.

En medio del altercado, el sujeto desenfundó un arma de fuego y la accionó directamente contra Centeno, causándole la muerte de manera instantánea.

La tragedia no terminó allí. Según testigos, un familiar de la víctima —cuya identidad aún no ha sido revelada— intentó intervenir valientemente para detener la agresión y proteger a Vanessa. Sin embargo, el atacante también disparó contra él. Aunque fue auxiliado tras el incidente, se conoció que el ciudadano falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Presunto femicidio en el sector La Barraca

Tras cometer el doble crimen, el victimario logró huir del sitio con rumbo desconocido. Al lugar de los hechos arribaron comisiones de la Policía Municipal de Valencia y detectives del CICPC para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las experticias de rigor.

Las autoridades informaron que el agresor ya se encuentra plenamente identificado.

Actualmente, los cuerpos de seguridad mantienen un despliegue de alto impacto en toda la parroquia Santa Rosa y zonas aledañas para dar con la captura del responsable y ponerlo a la orden del Ministerio Público.

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