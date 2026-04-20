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Funcionarios de la Delegación Municipal Anaco del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a dos personas implicadas en la venta irregular de fármacos.

La captura se llevó a cabo en el sector Las Malvinas, parroquia Cantaura, municipio Pedro María Freites, estado Anzoátegui.

Los detenidos fueron identificados como Aranis José Delgado, de 53 años de edad, y Yilda Josefina Figuera González, de 52 años de edad.

Tras un riguroso trabajo de investigación de campo, las comisiones de la policía científica lograron determinar que la pareja se dedicaba de manera sistemática al comercio de medicamentos, sin contar con la permisología legal requerida para realizar dicha actividad comercial, informó la nota de prensa.

Asimismo, los funcionarios pudieron constatar que el establecimiento utilizado por los detenidos para la venta no cumplía con los parámetros mínimos de sanidad y almacenamiento exigidos por las autoridades de salud, lo que representaba un riesgo latente para la integridad de los ciudadanos que adquirían los productos en dicho lugar.

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales realizaron la incautación de diversos tipos de medicamentos.

Tanto los aprehendidos como las evidencias físicas fueron puestos de manera inmediata a la orden del Ministerio Público, organismo que se encargará de continuar con el proceso judicial correspondiente por los delitos de comercio ilícito de fármacos y riesgo a la salud pública.

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