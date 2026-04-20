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Un día como hoy en Caracas, se inaugura unas de las industrias más conocidas del país esto en el año 1893. La Compañía Anónima Cervecería Nacional se inauguró en Caracas, es por ello que está en las efemérides del 20 de abril.

Nace Santa Rosa de Lima (1586) Mística cristiana. Es la primera latinoamericana en ser canonizada. Uno de los personajes religiosos más queridos en el continente americano debido a sus milagros,

Nace Torakusu Yamaha (1851) Emprendedor e ingeniero japonés, fundador de Yamaha Corporation. Empresa fabricante de una amplia gama de productos y servicios, destacándose en instrumentos musicales y motocicletas.

Louis Pasteur y Claude Bernard completan la primera prueba de pasteurización (1862). El Congreso Nacional aprueba la primera Ley de Inversiones Extranjeras en la historia de Venezuela (1899).

Muere Schuyler Skaats Wheeler (1923) | Ingeniero estadounidense, inventor del ventilador eléctrico en 1886. Nace Tito Puente (1923) Compositor, productor y percusionista estadounidense de origen puertorriqueño.

Efemérides del 20 de abril en Venezuela y el mundo

Los argentinos Antonio Tossolini, Juan Valbonesi y Romano Polo, patentan en Argentina, el primer balón de fútbol sin tiento o cordón de cuero, llamado Superball (1931). Era un balón de costura y pico invisible, estrenado en la Copa Mundial de Fútbol de 1950 en Brasil.

Muere Rafael Arévalo González (1935) Periodista, escritor y telegrafista venezolano. Se declarada Monumento Histórico Nacional la Cuadra de Bolívar (1959).

Laboratorios Bell durante la Feria Mundial en Queens, New York, presenta el Picturephone, primer aparato capaz de transmitir imagen y voz. Plenamente disponible para el público en general en los Estados Unidos (1964).

Se inaugura el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Estados Unidos (1983). Brian Pinkerton en la Universidad de Washington, lanza el buscador WebCrawler (1994). Fue el primer metabuscador de la web en proporcionar búsqueda de texto completo. Historia del Primer Buscador de Internet.

Día de la Lengua China en las Naciones Unidas.

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