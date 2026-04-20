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En los operativos hechos por la Policía de Carabobo en distintos municipios se sigue atacando al tráfico de estupefacientes. Esta vez fue en el municipio Diego Ibarra donde fue capturado un joven en Mariara con presunta droga.

Indicó el cuerpo de seguridad estadal que fue detenido un joven de 23 años en la Carretera Nacional que une a Aragua con Carabobo. El sujeto portaba una cantidad de 17 envoltorios de material sintético.

El material fue incautado por la policía, mientras el detenido quedó a la orden de la Fiscalía número 12 del Ministerio Público del estado Carabobo. Los cuerpos de seguridad siguen desplegados en los 14 municipios.

Capturado joven en Mariara con presunta droga

En los últimos días se ha seguido atacando al microtráfico de drogas en la entidad. Diversos operativos han dejando personas detenidas en la parroquia Miguel Peña al sur de la capital carabobeña.

De igual modo, se han detenido a sujetos portando armas de fuego en puntos del estado Carabobo. En esta semana los operativos continuarán en distintos municipios de la entidad carabobeña.

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