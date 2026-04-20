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La noche del domingo 19 de abril de 2026 se reportó un hecho vial en la ARC tramo Guacara el cual dejó a un vehículo de Invialca encunetado. El vehículo de operaciones viales quedó a un costado de la vía con algunos daños de consideración.

A las 8:30 de la noche el vehículo transitaba por la Autopista Regional del Centro cuando fue impactado por la parte trasera por un Toyota Corolla color blanco. El conductor del Corolla luego de impactar al automóvil se dio a la fuga.

Se pudo conocer que los ocupantes del vehículo de la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad de Carabobo (Invialca) quedaron con lesiones leves. Y en la actualidad están estables de salud.

Vehículo de Invialca quedó en la cuneta

Desde Noticias24Carabobo hacemos el llamado a las personas que transitan por las autopistas del estado Carabobo como del país, a hacerlo con prudencia y responsabilidad. Cumpliendo con las normativas impuestas por el INTT.

No circules por el canal de seguridad (hombrillo), conduce a una velocidad moderada por las vías expresas, calles y avenidas. Abróchate el cinturón de seguridad, y si vas en moto porta siempre el casco certificado.

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