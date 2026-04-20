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La divisa oficial sigue en la banda de los 480 bolívares, el mismo estuvo varios días durante los 477 bolívares. La cotización del dólar BCV hoy 20 de abril de 2026 nos señala que la tasa válida es 481,21 bolívares y el euro en 568,51 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela.

El dólar para este martes estará en 481,69 bolívares y el euro en 567,58 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 4.790,49 dólares y en un precio aproximado el gramo en 164 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los indicadores más buscados a diario en la economía.

En las últimas horas y luego del problema por el Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo ha estado en alza y se ubica a esta hora en 95,30 dólares. Esto debido al fuerte conflicto que hay en el Medio Oriente.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 74.349,66 dólares. Este escaló un poco luego de la caída que ha tenido donde ha estado cerca de los 66 mil dólares. Ahora apunta al alza.

Dólar BCV hoy 20 de abril de 2026, LVL: “Venezuela es la mejor opción para inversiones en este momento”

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que el 70,5% de la población venezolana es optimista sobre la mejora de la economía en el futuro.

Asimismo, acotó que el incremento del precio del petróleo ocurre alrededor del conflicto de Irán, que genera un aumento significativo en ese precio y que «nos pudiera ubicar encima de los US$ 60 por barril, cuando en enero estábamos vendiendo en US$ 48 el barril».

Sostuvo que «tenemos la capacidad de generar inversión» y apuntó que «tenemos la mina de petróleo más grande del mundo, tenemos la mina de oro más grande del hemisferio occidental y tenemos la posibilidad de desarrollar gas como casi ningún otro país en el mundo».

Luis Vicente León aseveró que Venezuela está recuperando los niveles de producción de crudo y estimó que la nación caribeña está exportando actualmente en promedio entre 800.000 y 850.000 barriles diarios.

Manifestó que a Venezuela han entrado US$ 2.100 millones en el primer trimestre del año y agregó que la realidad económica del país todavía no ha cambiado de manera significativamente positiva, pero «sí va a cambiar».

Igualmente, expresó que Venezuela está en camino de resolver su problema económico y, además, «tiene una capacidad de crecimiento que no tiene más nadie».

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