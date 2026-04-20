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Detenidos tres hombres que estaban solicitados en Valencia

By Redacción Noticias24Carabobo
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tres hombres que estaban solicitados en Valencia

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La Policía Municipal de la capital carabobeña sigue con distintos operativos en las parroquias. En pro de la seguridad los funcionarios siguen desplegados a través de los Cuadrantes de Paz que están articulados con otros cuerpos de seguridad.

Esta vez los funcionarios municipales capturaron a tres hombres que estaban solicitados en Valencia. Estos fueron aprehendidos tras arrojar orden de aprehensión, mediante operativos preventivos realizados en diversos sectores de la ciudad.

tres hombres que estaban solicitados en Valencia

tres hombres que estaban solicitados en Valencia

Detenidos tres hombres que estaban solicitados en Valencia

Como parte del fortalecimiento de la presencia policial en los diferentes Cuadrantes de Paz. Estos quedaron a la orden de las instancias requeridas dijeron hace minutos en sus redes sociales.

Estos sujetos al ser verificados por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojaron solicitud por amenaza agravada. Homicidio calificado, robo impropio y lesiones personales. Además tenían registros policiales por otros delitos.

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SourcePolicía Municipal de Valencia
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