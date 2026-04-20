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Desde ayer domingo 19 de abril grupos de rescate y demás autoridades se mantienen activados luego de una emergencia que se reportó en el parque recreacional en la avenida El Milagro; en Maracaibo estado Zulia.

La búsqueda del joven desaparecido en la vereda del Lago 2 está activa, Abdón José Maican Percefiel de 16 años decidió lanzarse al agua. Pero en ese momento tuvo problemas para estar a flote.

El muchacho de 16 años se lanzó con otro de 18 años, con el cual estaba compartiendo. Pero el joven que estaba con el intentó rescatarlo pero no pudo, por el cual dieron el aviso a los bomberos y a las autoridades.

Desde ayer se mantiene el rastreo en el agua por parte de las autoridades, ayer 40 funcionarios estaban activos en la emergencia. Pero hasta ahora no han logrado dar con el joven.

Joven desaparecido en la vereda del Lago en Maracaibo

En la actualidad el ​Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, además de funcionarios Policía de Maracaibo (Polimaracaibo); como de ​Protección Civil y la Dirección de Seguridad Ciudadana están abocados a la búsqueda.

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