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El luto sigue activo en la televisión colombiana, luego de que el sábado murieran dos personas pertenecientes a una producción. Las autoridades siguen las investigaciones en el lugar de los hechos, el barrio donde se estaba grabando es conocido como Los Laches.

Los fallecidos en el set de Sin Senos No Hay Paraíso son tres, dos del equipo de producción y el atacante. Mientras hay una persona en estado reservado en uno de los centros de salud de la ciudad.

Henry Alberto Benavides y Nicolás Perdomo Corrales murieron el sábado 18 de abril de 2026. Estos integraban la producción de la serie en la cuarta temporada de la serie. El barrio ubicado en Bogotá siempre era frecuentado por los productores de novelas y series.

El mismo siempre lo veían como un lugar «seguro», en el cual se podía grabar, de hecho las personas que habitan el lugar sabían de lo que estaban haciendo y colaboraban. Pero esta vez no salió así, una persona atacó a varios integrantes del equipo de producción.

Identificaron a los fallecidos en el set de Sin Senos No Hay Paraíso

“Benavides, de 45 años, cumplía funciones como conductor de los equipos técnicos del rodaje. Por su parte, Perdomo, un joven de 18 años, trabajaba como asistente de producción. Las autoridades confirmaron que el agresor también falleció”, dijo el medio Notición.co.

Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá ha estado al frente de las investigaciones ocurridas. El sujeto que atacó a los productores quedó identificado como José Cubillos García de 23 años.

Los miembros de la serie colocaron en las redes un aviso que reza “Silencio en el Set”, luego de lo ocurrido. Esto como respuesta al ataque que sufrieron en el lugar.

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