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Con el objetivo de garantizar un sistema vial en óptimas condiciones para la población, avanza de manera exitosa la primera fase del Plan de Asfaltado y Bacheo en la Carretera Nacional Güigüe-Maracay.

Actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, en articulación con la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo. Ángel Bilbao, alcalde del municipio Carlos Arvelo, señaló que en esta primera parte del proyecto, se colocarán más de 600 toneladas de asfalto en un tramo de más de 5 mil kilómetros.

Que va desde la comunidad de Yuma la Puma Rosa hasta Yuma centro, en comuna El Legado de Chávez y José Félix Ribas. Lo que permitirá brindar respuesta inmediata a este importante sector de la Troncal 11.

Asfaltado y Bacheo en la Carretera Nacional Güigüe-Maracay

“Estamos haciendo este importante trabajo de mantenimiento de una arteria vial tan importante, no solo desde el punto de vista agrícola. Sino también como vía alterna para conectar con el estado Aragua, es por eso que se van a colocar más de 100 toneladas de asfalto por kilometraje, para así garantizar un tránsito oportuno a todos los que por aquí circulan diariamente”, expresó.

Asimismo, destacó la participación activa de la comunidad en esta iniciativa, ya que el proyecto ganador en la Consulta Popular Nacional del pasado 8 de marzo se encuentra relacionado al asfaltado.

Por lo que se continuarán ejecutando estas obras en cada rincón de la localidad, en cumplimiento con las directrices establecidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“Somos conscientes de lo importante que es esta carretera tanto para Carlos Arvelo como para todo el estado Carabobo, es por esa razón que nos mantenemos en la calle, escuchando y resolviendo las necesidades de nuestro pueblo”, dijo.

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