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Ya todo está listo para que los aviones salgan una vez al día entre ambas naciones como se pudo conocer el precio del pasaje. Desde el próximo 30 de abril estarán los vuelos de Estados Unidos a Venezuela.

American Airlines estará volando desde el próximo 30 de abril de 2026 entre ambas naciones. Se espera que luego de American otras aerolíneas se activen en varias rutas entre ambas naciones.

Desde la ciudad de Miami el vuelo estará saliendo a las 10:15 de la mañana con llegada a Caracas a la 1:35 de la tarde, según el portal Banca y Negocios. Mientras que desde Maiquetía la hora de salida será a las 2:40 de la tarde con llegada a las 6:13 de la tarde a Miami.

El pasajero podrá llevar una maleta de mano y una en bodega según explicó la aerolínea. El avión será un Embraer 175 de Envoy Air con capacidad para 76 pasajeros con 12 puestos de Business Class y 64 de clase económica.

Costo del boleto de los vuelos de Estados Unidos a Venezuela

Mientras que el precio de inicio estas operaciones aéreas entre ambos países será de 1.174,33 dólares el cual podría estar sujeto a variación. Para comprar el boleto debería de hacerse directamente con las agencias de viajes.

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