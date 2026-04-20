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Cierre parcial de la Autopista Puerto Cabello-Valencia por incendio de vehículo de carga

By Lubin Molero
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Incendio de Gandola en la Autopista Puerto Cabello
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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A través de sus redes sociales, el rescatista Jacobo Vidarte informó sobre un incendio de gandola ocurrido este lunes 20 de abril en la autopista sentido Puerto Cabello – Valencia. 

Incendio de Gandola en la Autopista Puerto Cabello

El incidente, que afectó específicamente el área del chuto de una gandola con contenedor, se registró a la altura del kilómetro 183. Para las 02:18 p.m., el paso por esta importante arteria vial se mantuvo con restricciones temporales. Por ahora, no se maneja más información, mientras los cuerpos de seguridad y bomberos culminaban las labores de refrescamiento y remoción de la unidad accidentada.

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