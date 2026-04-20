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Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa oriental y el noreste de Japón este lunes 20 de abril 2026, activando inicialmente alertas de tsunami en diversas regiones.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el epicentro se ubicó a 20 kilómetros de profundidad, y alertó sobre posibles olas de hasta 3 metros. Sin embargo, se registraron hasta lo momentos, olas de hasta 80 centímetros en el puerto de Kuji.

Aunque se levantó la alerta principal, se mantiene un aviso preventivo desde Hokkaido hasta Fukushima, donde las autoridades instaron a la evacuación de miles de ciudadanos para garantizar la seguridad.

Alerta de Tsunami en Japón 2026

Hasta el momento, se reporta al menos una persona herida en la prefectura de Aomori. Así mismo, la suspensión temporal del servicio de trenes bala debido a cortes eléctricos preventivos.

La primera ministra, Sanae Takaichi, confirmó que las centrales nucleares no presentan anomalías ni riesgos de radiactividad. Por otro lado, los equipos de emergencia evalúan el alcance humano y material del suceso.

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