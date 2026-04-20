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Funcionarios de la Policía de Carabobo detuvieron a tres ciudadanos vinculados a un hecho de agresión con machete ocurrido en el sector Santa Inés, parroquia Rafael Urdaneta de Valencia.

El incidente se originó en las invasiones Ciudad de Dios, donde Antonio José Polanco Cariel (30) presuntamente agredió con un machete a Belkis Beltrán (54) tras una discusión. La víctima sufrió múltiples heridas en la cabeza y extremidades, siendo trasladada por el sistema 0800-Bigote hasta la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

Agresión con machete en Valencia Carabobo

Tras el ataque inicial, los hijos de la mujer, identificados como Odin y Edwin España Beltrán, habrían agredido al sospechoso original causándole lesiones con armas blancas.

La comisión policial de la Estación Ciudad Chávez efectuó la captura de los tres hombres en el centro asistencial donde recibían atención médica. En el procedimiento se incautaron dos machetes como evidencia principal. Quedando el caso a la orden de la Fiscalía 27° del Ministerio Público bajo los cargos de homicidio frustrado y lesiones graves.

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