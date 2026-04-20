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La Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) anunció formalmente que su sexta temporada se disputará en honor a Omar Vizquel, reconociendo su trayectoria y su labor como embajador del circuito desde hace tres años.

Vizquel expresó su agradecimiento por este reconocimiento, destacando el crecimiento que ha tenido la liga como una vitrina fundamental para el talento nacional. Para esta edición 2026, el torneo presenta una expansión importante en su calendario, ofreciendo 70 encuentros por equipo en la ronda regular, lo que garantiza más acción para la fanaticada y estabilidad para los jugadores locales.

Honor a Omar Vizquel en la LMBP

Uno de los puntos más celebrados por Vizquel es que los peloteros criollos ahora cuentan con una plataforma sólida para competir en casa durante el verano, permitiéndoles mantenerse cerca de sus familias mientras elevan el nivel del béisbol en el país.

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Además, esta sexta edición marcará un hito al llevar el espectáculo de la LMBP por primera vez al estado Nueva Esparta, ampliando el alcance de la liga a la región insular. Se calientan los motores para una zafra que promete ser histórica bajo el nombre de uno de los mejores defensores que ha pasado por las Grandes Ligas.

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